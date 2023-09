Junta militar de Burkina Faso suspende revista francesa por artigos considerados "inverídicos"

A Jeune Afrique disse que a proibição foi mais um ataque à liberdade de informação em Burkina Faso.

"Essa decisão... contribui um pouco mais para tornar a região, e Burkina Faso em particular, em uma zona sem informação", disse a revista em um comunicado nesta terça-feira, acrescentando que sua administração e equipe editorial esperavam que o governo reconsiderasse a proibição.

As relações entre Burkina Faso e seu ex-colonizador, a França, têm piorado desde que as frustrações sobre o agravamento da insegurança ligada a uma insurgência jihadista estimularam duas tomadas de poder por militares no ano passado.

Essas tensões levaram a ordens de expulsão de funcionários diplomáticos, incluindo o embaixador francês no país, e fomentaram uma reação contra a imprensa estrangeira.

A junta já suspendeu as emissoras financiadas pelo governo francês Radio France Internationale e France24 por supostamente darem voz a militantes islâmicos que estão organizando uma insurgência na região do Sahel, ao sul do Saara. Ambas as organizações negaram as acusações.

Em abril, dois jornalistas franceses que trabalhavam para os jornais Le Monde e Libération foram expulsos do país.