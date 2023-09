Kremlin diz que tanques e mísseis fornecidos pelos EUA para Ucrânia não podem mudar situação no campo de batalha

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que os suprimentos dos Estados Unidos de mísseis ATACMS de longo alcance e tanques Abrams para a Ucrânia não mudarão a situação no campo de batalha.

Questionado sobre o assunto em uma coletiva de imprensa regular, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as Forças Armadas russas estão constantemente se adaptando ao uso de novos tipos de armas no que Moscou chama de operação militar especial na Ucrânia.

"Tudo isso não pode, de forma alguma, afetar a essência da operação militar especial e seu resultado. Não há panaceia nem um tipo de arma que possa mudar o equilíbrio de poder no campo de batalha", afirmou.