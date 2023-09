Lula reitera que Brasil não abre mão de compras governamentais em acordo Mercosul-UE

"São através das compras governamentais que a gente pode fazer com que pequenas e médias empresas brasileiras possam crescer e ficar grandes", acrescentou.

O acordo comercial entre Mercosul e UE foi alcançado em 2019, mas está suspenso devido a uma série de discordâncias entre os dois blocos. Além das compras governamentais, os países também não conseguem chegar a um consenso sobre questões ambientais.

No início deste ano, a União Europeia apresentou ao Mercosul um adendo ao acordo que incluía salvaguardas ambientais para atender às reservas de muitos Estados-membros do bloco europeu, mas os países sul-americanos têm repetidamente denunciado a ação como uma "ameaça".

O Brasil, que atualmente ocupa a presidência pro tempore do Mercosul e já afirmou seu desejo de concluir o acordo ainda neste ano, disse neste mês que a resposta do Mercosul aos pontos acrescentados pela UE já foram entregues.

Na segunda-feira, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse que interromperá as negociações caso as partes não cheguem a um acordo antes de 6 de dezembro, quando o Brasil entregará a presidência do bloco sul-americano ao seu país.

