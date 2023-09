Lula terá na 4ª-feira primeira reunião com Campos Neto desde a posse para melhorar relação

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra na quarta, pela primeira vez desde que tomou posse, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em uma audiência junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters, distensionar a relação.

O encontro está na agenda oficial do presidente, às 17h30, apenas os três. O único encontro de Lula com o presidente do BC -- nomeado por Jair Bolsonaro -- foi em dezembro do ano passado, ainda durante a transição.