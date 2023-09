Milhões de deslocados do Sudão lutam para sobreviver com economia em colapso

Mais de 5,25 milhões dos 49 milhões de habitantes do Sudão foram desalojados desde o início dos combates, de acordo com dados da ONU. Mais de 1 milhão dessas pessoas cruzaram para os países vizinhos, mas mais de 4,1 milhões ficaram no país, onde estão sob crescente pressão financeira.

"Os Estados (fora de Cartum) são seguros, mas os preços são caros e os aluguéis são altos, e não podemos continuar assim", disse Abdelmoneim por telefone em Omdurman, uma cidade vizinha a Cartum, onde alugou uma casa em uma área onde ainda pode ouvir fogo de artilharia, mas não está mais no meio dos confrontos.

Agora, o país precisa usar os escassos recursos que restam para apoiar uma população deslocada internamente que, incluindo os desabrigados por conflito anterior, chega a quase 7,1 milhões, mais do que qualquer outra no mundo.

As equipes de ajuda humanitária preveem que mais pessoas que pagavam aluguel ou se hospedavam gratuitamente quando fugiram acabem em abrigos coletivos à medida que seus recursos se esgotam.

"Somos hospitaleiros, mas as pessoas estão lidando com mais do que podem", disse Omar Othman, um funcionário do governo em Kassala, onde, segundo ele, os aluguéis aumentaram muito. "Se a guerra continuar, essas pessoas vieram com poucas economias e precisarão de abrigo."

Os danos à infraestrutura nas três regiões mais afetadas pela guerra - Cartum, Darfur e Kordofan - podem chegar a 60 bilhões de dólares, ou 10% de seu valor total, disse Ibrahim al-Badawi, ex-ministro das Finanças do Sudão e pesquisador econômico. Ele estimou que o produto interno bruto poderia cair 20% este ano.