Napolitano tem primeiro funeral secular para um chefe de Estado na Itália

"Ele lutou boas batalhas e apoiou causas erradas, tentando, pouco a pouco, corrigir erros e explorar novos caminhos", disse seu filho Giulio a dignitários, incluindo a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente alemão Frank Walter Steinmeier.

Pelo menos oito ex-primeiros-ministros italianos também estavam presentes.

Os presidentes italianos são, em sua maioria, figuras cerimoniais, mas os admiradores atribuem a Napolitano o mérito de ter salvado o país da ruína financeira em 2011, quando ele persuadiu o então primeiro-ministro Silvio Berlusconi a renunciar durante uma crise da dívida, abrindo caminho para um governo tecnocrático que aplacou os mercados.

Os críticos o acusaram de orquestrar um golpe de Estado. Berlusconi morreu em junho, mas um de seus conselheiros mais próximos, Gianni Letta, disse que esperava que os dois políticos resolvessem suas diferenças "lá em cima".

"Gosto de imaginar que, quando eles se encontrarem lá em cima, poderão dizer um ao outro o que não disseram aqui embaixo e, com todas as controvérsias resolvidas, poderão esclarecer as coisas e se reunir na luz", afirmou Letta em um breve discurso.

Napolitano será enterrado no pequeno cemitério não católico de Roma, o local de descanso final dos poetas britânicos John Keats e Percy Bysshe Shelley, bem como de Antonio Gramsci, um dos fundadores do comunismo europeu.