OpenAI busca avaliação de até US$90 bi com venda de ações existentes, diz WSJ

(Reuters) - A OpenAI está conversando com investidores sobre a possibilidade de realizar uma venda de ações que avaliaria a startup por trás do ChatGPT em um valor entre 80 bilhões e 90 bilhões de dólares, afirmou o Wall Street Journal nesta terça-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A expectativa é de que o acordo permita aos funcionários vender suas ações existentes, em vez de a empresa emitir novos papéis para levantar capital adicional, de acordo com o jornal.

Representantes da OpenAI começaram a apresentar o negócio aos investidores, mas é possível que os termos ainda possam mudar, segundo o WSJ.