Presidente da Câmara dos Comuns do Canadá vai renunciar após elogiar publicamente nazismo

A posição do orador rapidamente tornou-se insustentável, após a descoberta de que Hunka, oavacionado de pé duas vezes pelos parlamentares, serviu em uma das unidades Waffen SS de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A Rússia classificou o incidente como ultrajante.

"Esse reconhecimento público causou dor a indivíduos e comunidades, incluindo a comunidade judaica no Canadá e em todo o mundo... Aceito total responsabilidade pelas minhas ações", disse Rota, membro do Partido Liberal, atualmente no poder, acrescentando que a sua demissão aconteceria na quarta-feira. Até então, um vice-presidente estará no comando.

O episódio contribuiu para a narrativa promovida pelo presidente russo, Vladimir Putin, de que enviou o seu exército para a Ucrânia no ano passado para "desmilitarizar e desnazificar" o país, acusação que Kiev e os aliados ocidentais dizem ser infundada.

O furor ajudou a manchar a visita de Zelenskiy, que agradeceu o Canadá pela ajuda de 1 bilhão de dólares em auxílio e armamentos que forneceu desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

A ministra canadense das Relações Exteriores, Melanie Joly, disse anteriormente que Rota deveria renunciar, enquanto o primeiro-ministro, Justin Trudeau, pediu que ele refletisse sobre seu futuro.

(Reportagem de David Ljunggren)