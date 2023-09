Protestos contra compartilhamento de água perturbam centro tecnológico da Índia

Em um local de protesto chamado Freedom Park, um manifestante tentou cometer suicídio e outro fazendeiro ficou ferido, segundo um canal de notícias nacional, e a polícia deteve outros.

Anteriormente, a autoridade policial K. Santosh Babu disse que haviam sido impostas ordens de emergência.

Escolas e faculdades foram fechadas em Bengaluru, capital do Estado de Karnataka, no sul do país, que abriga mais de 3.500 empresas de tecnologia.

No entanto, alguns agricultores prometeram manter os protestos e ampliá-los em todo o Estado nesta semana.

"Posso derramar meu sangue, mas não quero dar água a Tamil Nadu", disse o manifestante Ravi Mallikarjuna.

Agricultores e políticos de Karnataka e do Estado vizinho de Tamil Nadu estão travados há décadas em uma disputa legal sobre o compartilhamento das águas do rio Kaveri.