Sérvios em Kosovo declaram luto por mortos em tiroteio

Por Fatos Bytyci e Aleksandar Vasovic

PRISTINA/BELGRADO (Reuters) - O principal partido político que representa os sérvios no norte de Kosovo declarou três dias de luto nesta terça-feira pelas pessoas mortas em um tiroteio com a polícia de Kosovo, após a pior violência dos últimos anos na área contestada.

As autoridades de Kosovo afirmam que cerca de 30 sérvios fortemente armados invadiram o vilarejo de Banjska no domingo, lutando contra a polícia e se protegendo em um mosteiro ortodoxo sérvio. A polícia recapturou o mosteiro no final do domingo, depois que três agressores e um policial foram mortos.