Suprema Corte dos EUA não suspenderá decisão que bloqueou mapa eleitoral do Alabama

Esse mapa foi elaborado depois que a Suprema Corte, em junho, bloqueou uma versão anterior, também por enfraquecer o poder de voto dos negros do Alabama.

Os colegas democratas do presidente norte-americano, Joe Biden, vão tentar recuperar o controle da Câmara nas eleições do próximo ano. Com os republicanos mantendo uma pequena maioria de 222-212, batalhas judiciais como essa estão ajudando a moldar a luta pelo controle da Casa.

Os negros representam 27% da população do Alabama, mas são maioria em apenas um dos sete distritos da Câmara, conforme desenhado pelo legislativo estadual em ambos os mapas aprovados desde o censo de 2020.

A decisão da Suprema Corte em junho, por 5 a 4, confirmou uma ordem de um tribunal inferior que exige que os parlamentares estaduais acrescentem um segundo distrito da Câmara com maioria negra -- ou próximo disso -- para cumprir a histórica Lei do Direito ao Voto de 1965, que proíbe a discriminação racial na votação. Os eleitores negros tendem a favorecer os candidatos democratas.

Após essa decisão, a legislatura adotou um plano que aumentou a parcela de eleitores negros em um segundo distrito da Câmara de cerca de 30% para 40%, ainda bem abaixo da maioria. O painel de três juízes determinou que esse novo mapa não conseguiu remediar a violação da Lei de Direito ao Voto presente no primeiro mapa e orientou um perito especial - uma parte independente nomeada por um tribunal - a desenhar uma nova e terceira versão do mapa antes das eleições do próximo ano.

O mapa mais recente, elaborado pelos republicanos, foi rapidamente contestado por eleitores negros e ativistas de direitos civis. Eles disseram que o plano não conseguiu corrigir a violação da Lei de Direito ao Voto identificada pela Suprema Corte e que levantou preocupações com relação à garantia da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos de proteção igual perante a lei.