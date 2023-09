Trump é considerado responsável por fraude em caso civil em Nova York

Um juiz de Nova York concluiu que Donald Trump e sua empresa familiar inflaram de forma fraudulenta os valores de suas propriedades e outros ativos, em uma decisão que representa uma grande derrota para o ex-presidente dos Estados Unidos, e que pode prejudicar gravemente sua capacidade de fazer negócios no Estado.

A decisão contundente do juiz Arthur Engoron, do tribunal estadual de Nova York, em Manhattan, tornará mais fácil para a procuradora-geral do Estado, Letitia James, estabelecer valores para indenização em um julgamento agendado para o dia 2 de outubro.

Engoron também determinou o cancelamento dos certificados que permitiam que algumas das empresas de Trump, incluindo a Organização Trump, operassem em Nova York, e ordenou a nomeação de um administrador judicial para gerenciar a dissolução das empresas.