Agricultores da Nova Zelândia preparam voto de protesto contra medidas climáticas em eleição

Alertando que os meios de subsistência estão em risco, os agricultores estão procurando candidatos conservadores que possam reverter ou adiar as políticas trabalhistas.

O fazendeiro Bryce McKenzie e seu colega criador de ovelhas Laurie Paterson partiram a bordo de seus tratores na semana passada para um protesto nacional. Os dois percorrerão toda a Nova Zelândia durante 10 dias para incentivar as comunidades rurais a votarem por uma mudança.

"Os neozelandeses rurais e os fazendeiros, em particular, têm encontrado muita dificuldade nos últimos seis anos e, principalmente, nos últimos três anos, quando houve uma série de regulamentações", disse McKenzie, cofundador do grupo de protesto rural Groundswell.

Os agricultores da Nova Zelândia realizaram vários protestos nos últimos dois anos contra as crescentes regulamentações e esquemas de emissões agrícolas. Protestos semelhantes de agricultores na Holanda contra as políticas ambientais do governo fizeram com que seu partido de protesto ganhasse, em março, apoio suficiente para abalar o Senado do país.

O Partido Nacional, de centro-direita, está liderando as pesquisas de opinião, com a votação começando em 2 de outubro, mas espera-se que ele precise do apoio de pelo menos um partido menor para governar, provavelmente o partido ACT, menor e mais à direita.

Uma pesquisa de opinião da Taxpayers' Union-Curia no início de setembro revelou que 58% dos eleitores rurais - aqueles que vivem em assentamentos com menos de 1.000 pessoas - pretendiam votar em um desses dois partidos.