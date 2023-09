Alemanha anuncia controles de fronteira para combater aumento de migrantes

"Se não conseguirmos proteger melhor as fronteiras externas..., as fronteiras abertas dentro da UE estarão em perigo", disse Nancy Faeser a repórteres em Berlim.

Ela disse que o foco das novas medidas seriam os contrabandistas de pessoas, que, segundo ela, facilitam a passagem de um quarto dos migrantes que entram na Alemanha.

"Queremos evitar movimentos de contrabandistas por meio de controles flexíveis e móveis em locais variáveis", disse ela, acrescentando que as medidas seriam iniciadas em conjunto com a Polônia e a República Tcheca.

A polícia tcheca aumentou os controles aleatórios na fronteira com a Eslováquia, bem como nas rodovias para a Alemanha, disse o presidente da polícia tcheca, Martin Vondrasek.

A migração está no topo da agenda na Alemanha antes de uma série de eleições estaduais nas quais a extrema-direita espera aumentar sua influência, começando com as votações na Bavária e em Hesse em 8 de outubro.

As prefeituras pediram mais fundos para lidar com as chegadas de migrantes, apontando para acomodações e serviços sobrecarregados que lembram 2015, quando a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de refugiados que fugiam da guerra no Oriente Médio.