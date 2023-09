Alemanha proíbe grupo neonazista e realiza buscas nas casas dos membros

"Esse grupo extremista de direita tentou criar novos inimigos da Constituição com sua doutrinação repugnante de crianças e jovens."

As autoridades alemãs proibiram este mês outro grupo neonazista, o "Hammerskins Deutschland", com raízes nos Estados Unidos, e realizaram buscas nas casas de 28 membros após uma investigação que durou mais de um ano em cooperação com autoridades norte-americanas.