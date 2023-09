Azerbaijão prende ex-alto funcionário de Karabakh em meio a avanço de êxodo armênio

"Acusamos elementos do regime criminoso e os levaremos à Justiça", disse o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na semana passada, sem nomear ninguém ou especificar qualquer crime.

Zonabend disse que pediu "orações e apoio das pessoas para a libertação segura de meu marido".

As autoridades locais disseram que pelo menos 68 pessoas foram mortas, 105 estavam desaparecidas e quase 300 ficaram feridas em uma grande explosão em um posto de combustível em Karabakh na segunda-feira. Não ficou claro o que causou o fato.

A Rússia disse que sua força de paz na região havia retirado mais de 120 pessoas de helicóptero.

A Armênia está irritada com o fato de que as forças de paz russas, presentes no local desde a guerra de 44 dias em 2020, não fizeram nada para impedir que o Azerbaijão lançasse sua ofensiva na semana passada.

Com a Rússia distraída pela guerra na Ucrânia, a crise destacou sua capacidade cada vez menor de desempenhar o papel de garantidora da segurança na região do Cáucaso, onde a Turquia, o Irã e os Estados Unidos disputam sua influência.