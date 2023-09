Banda do Sudão divulga músicas com mensagem de paz em meio à fuga da guerra

PORTO SUDÃO, Sudão (Reuters) - Em um terreno empoeirado na cidade de Porto Sudão, no Mar Vermelho, General Kidi e Ganja Farmer tocam músicas e fazem rap com microfones na mão, enquanto as pessoas na plateia batem palmas, dançam e cantam.

Os fundadores da banda "Nuba Mountain Sound" vêm de Cordofão do Sul, um Estado no sul do Sudão há muito tempo em rebelião contra o governo, e se mudaram para a capital, Cartum, quando o ex-presidente Omar al-Bashir foi derrubado durante uma revolta popular em 2019.

Quatro anos depois, os músicos, parte de um cenário cultural que se abriu após a deposição de Bashir, se viram novamente em movimento após o início da guerra em Cartum entre o Exército e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF).