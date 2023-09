China diz que exercícios militares perto de Taiwan têm como alvo "arrogância" dos separatistas

O aumento da frequência das atividades militares da China elevou o risco de os eventos "saírem do controle" e provocarem um confronto acidental, alertou o ministro da defesa da ilha.

Questionado sobre o aumento dos exercícios e as preocupações de Taiwan com o aumento do risco, Zhu Fenglian, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, reconheceu os exercícios do Exército de Libertação Popular chinês.

"O objetivo é combater resolutamente a arrogância das forças separatistas da independência de Taiwan e suas ações para buscar a independência", disse Zhu em uma coletiva de imprensa regular em Pequim.

"A provocação da independência de Taiwan continua o dia todo, e as ações do Exército de Libertação Popular para defender a soberania nacional e a integridade territorial estão sempre em andamento", acrescentou.

Ela pediu que as pessoas em Taiwan façam a distinção entre "certo e errado", se oponham resolutamente à independência da ilha e trabalhem com a China para manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.

A China tem uma aversão particularmente forte a William Lai, o favorito para ser eleito presidente nas eleições de janeiro em Taiwan, devido a comentários anteriores em apoio à independência.