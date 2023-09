Com aumento da pobreza, Plaza de Mayo em Buenos Aires se transforma em refeitório noturno

Em uma longa fila para receber comida na praça central, que é ladeada pelo palácio presidencial Casa Rosada, Erica Maya, de 45 anos, disse à Reuters que poderia ganhar apenas de 3 a 4 mil pesos trabalhando o dia todo coletando papelão, o que equivale 4 dólares na taxa de câmbio real.

"O que você faz com isso? Nada", disse a viúva com seis filhos. "É melhor e mais fácil vir para cá, você come melhor. Você sai com a barriga cheia e feliz."

A Argentina -- lutando contra uma recessão iminente e com reservas cada vez menores de moeda estrangeira -- deve divulgar os dados oficiais de pobreza para o primeiro semestre de 2023 nesta quarta-feira. Os analistas esperam que essa taxa aumente em relação ao final do ano passado, quando era de pouco mais de 39%.

"Estimamos que o nível de pobreza na Argentina seja de 40% da população", disse Eduardo Donza, do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica.

"São necessárias políticas de Estado que sejam consensuais e que visem a produção e o aumento do trabalho", acrescentou Donza. "Caso contrário, é quase impossível sairmos dessa situação."

Muitos argentinos assumiram empregos informais para complementar a baixa renda que recebem no dia a dia.