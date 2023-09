Congresso dos EUA tem quatro dias para evitar paralisação do governo

Por Moira Warburton e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - A quarta paralisação parcial do governo dos Estados Unidos em uma década está a quatro dias de distância nesta quarta-feira, com os republicanos da Câmara dos Deputados do país rejeitando preventivamente um projeto de lei bipartidário que avançava no Senado e que financiaria as agências federais norte-americanas até meados de novembro.

Centenas de milhares de funcionários federais receberão licença de seus postos e uma ampla gama de serviços, desde a divulgação de dados econômicos até benefícios nutricionais, serão suspensos se o Congresso não conseguir aprovar uma proposta que o presidente democrata Joe Biden possa sancionar até a meia-noite de sábado.