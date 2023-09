Dino diz que vaga no STF não é candidatura e que está focado no Ministério da Justiça

A presidente do STF, Rosa Weber, deixará seu assento na corte em 2 de outubro, data em que completará 75 anos, o que determina sua aposentadoria compulsória.

Nas últimas semanas, Dino tem aparecido nas especulações sobre quem Lula deve indicar para suceder Weber na corte, ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

No entanto, Lula tem sofrido pressão de grupos da sociedade civil para indicar uma mulher progressista à vaga. Os pedidos ganharam força após o primeiro indicado do presidente em seu novo mandato, Cristiano Zanin, fornecer votos considerados conservadores em seus primeiros julgamentos no STF.

Questionado sobre uma possível divisão da pasta da Justiça e da Segurança Pública -- uma possibilidade que tem sido aventada caso Dino seja nomeado para o STF --, o ministro disse que a ideia não está sendo discutida oficialmente pelo governo, mas afirmou que a rejeita por entender que no Brasil a manutenção da segurança deve estar atrelada ao sistema de justiça.

"Todo mundo sabe que eu me oponho a essa tese por uma questão conceitual. No Brasil, a segurança pública só funciona em direta relação com o sistema de justiça. Mas evidentemente a Esplanada pertence a quem foi eleito", disse.

Ele argumentou que a "reação rápida" do governo nas semanas seguintes à invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro só foi possível devido à união das duas atribuições em um único ministério.