Doadores republicanos veem Haley como melhor opção contra Trump

Por Alexandra Ulmer e Gram Slattery

(Reuters) - A pré-candidata republicana à Presidência dos Estados Unidos Nikki Haley parece ser uma das maiores beneficiárias da fraca campanha do governador da Flórida, Ron DeSantis, pela indicação do partido à disputa pela Casa Branca, com mais doadores dizendo que estão analisando mais de perto sua candidatura como uma alternativa ao favorito Donald Trump.

A Reuters conversou com alguns doadores e uma fonte próxima a um grande doador que ficaram impressionados com a ex-governadora da Carolina do Sul e embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU) no primeiro debate presidencial republicano, em agosto, e disseram que estão dispostos a doar caso ela continue a se fortalecer como candidata.