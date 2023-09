Embaixador da França no Níger deixa país africano após golpe

NIAMEI (Reuters) - O embaixador da França no Níger deixou o país na manhã de quarta-feira, cerca de um mês depois que o governo militar ordenou sua expulsão e dias depois que o presidente Emmanuel Macron disse que o diplomata sairia e que as tropas francesas seriam retiradas.

As relações entre o Níger e a França, seu antigo governante colonial que mantinha uma presença militar no país para ajudar a combater os insurgentes islâmicos, foram rompidas desde que oficiais do Exército tomaram o poder em Niamei em julho.

A junta ordenou que o embaixador francês Sylvain Itté deixasse o país em 48 horas no final de agosto, em resposta ao que eles descreveram como ações da França que eram "contrárias aos interesses do Níger".