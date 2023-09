Enviado de paz da ONU e Egito trabalham para restaurar calma ao longo da cerca de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA (Reuters) - Mediadores internacionais intensificaram esforços para evitar uma nova rodada de confrontos armados entre Israel e o grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, em meio a uma escalada de protestos violentos ao longo da fronteira.

“As Nações Unidas estão conversando e trabalhando com todos os envolvidos para melhorar a vida das pessoas em Gaza, especialmente as mais vulneráveis”, disse o enviado de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Oriente Médio, Tor Wennesland, na plataforma de rede social X nesta quarta-feira, um dia depois de se encontrar com autoridades do Hamas em Gaza.