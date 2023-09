Governo Biden manteve centros de detenção de imigrantes abertos apesar de preocupações com custos

Por Ted Hesson

(Reuters) - No ano passado, autoridades do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recomendaram o fechamento ou a redução de tamanho de nove centros de detenção de imigrantes devido aos altos custos e à falta de funcionários, uma medida que poderia ter economizado 235 milhões de dólares, segundo um rascunho de documento da agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) visto pela Reuters, mas só foram encerrados contratos com dois dos centros identificados.

Seis dos nove centros de detenção identificados no documento de agosto de 2022 eram operados por empresas privadas. Entre os centros com fins lucrativos estava o Centro de Detenção do Condado de Torrance, no Novo México, onde um órgão de fiscalização do governo já havia solicitado a realocação de todos os detentos devido à "escassez crítica de funcionários que levou a riscos de segurança e condições de vida insalubres".