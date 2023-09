Governo tem que pagar indenização prévia se quer demarcar terras indígenas ocupadas, diz presidente da FPA

A PEC 132 tramita na Câmara e aguarda a instalação de uma comissão especial, que depende de toda uma articulação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes de bancadas.

Segundo o presidente da bancada ruralista, Lira integrava "a turma do deixa disso", e preferia não entrar na discussão de uma PEC sobre o tema, mas Lupion ainda iria colher uma impressão melhor do humor atual do presidente da Câmara sobre o assunto em uma nova conversa.

A segunda medida diz respeito a um projeto de lei que estabelece a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas, deixando claro que só serão consideradas áreas aptas aquelas em que ficar comprovada a ocupação por indígenas na data de 5 de outubro de 1988 -- mesmo que o STF já tenha se pronunciado sobre o assunto.

O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e está pautado para votação na manhã desta quarta-feira. A ideia do relator, senador Marcos Rogério (PL-RO), é que possa ser aprovado um requerimento de urgência para que a matéria possa ser votada ainda na tarde desta quarta no plenário da Casa.

De acordo com Lupion, o projeto conta com quase 50 votos de senadores para ser aprovado em plenário. A bancada precisa articular e negociar, no entanto, para fazer andar a terceira medida selecionada para a batalha no Congresso: uma PEC, de número 48, que insere no texto da Constituição a data da promulgação como marco temporal.

Para o presidente da frente, nem seria necessária a aprovação de proposta nesse sentido, já que para ele e para muitos dos defensores do marco temporal, a Constituição já é clara ao afirmar que "são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam", com atenção especial ao tempo verbal no presente, o que indicaria que o legislador original referia-se à data da promulgação da carta constitucional.