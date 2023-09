Incêndio em casamento no Iraque deixa mais de 100 mortos

Por Amina Ismail

MOSUL, Iraque (Reuters) - Um incêndio destruiu um salão de casamento lotado no norte do Iraque na noite de terça-feira, matando mais de 100 pessoas em uma cidade cristã que sobreviveu à ocupação do Estado Islâmico, enquanto as autoridades anunciaram uma investigação sobre o incêndio.

Os bombeiros vasculharam o edifício carbonizado em Qaraqoush até a manhã de quarta-feira e parentes se reuniram do lado de fora de um necrotério na cidade vizinha de Mosul, angustiados.