Kremlin lembra Hillary Clinton de gafe em resposta a provocação a Putin

MOSCOU, 27 Set (Reuters) - Depois que Hillary Clinton tentou cutucar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a ampliação da Otan, o Kremlin revidou nesta quarta-feira, lembrando-a de uma gafe quando ela tentou "reiniciar" as relações com a Rússia com um botão erroneamente rotulado como "sobrecarga".

Ao retornar ao Departamento de Estado para a inauguração de seu retrato oficial, Clinton disse sobre a ampliação da Otan: "Que pena, Vladimir. Você mesmo provocou isso".

Questionado sobre as falas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Clinton era conhecida na Rússia por suas tentativas de virar tudo de cabeça para baixo, mas principalmente por sua gafe de 2009, quando um botão simbólico criado para marcar uma "redefinição" dos laços entre os Estados Unidos e a Rússia foi rotulado como "sobrecarga" em russo.