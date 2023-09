Lula teve conversa de "alto nível" com Campos Neto e não discutiu juros, diz Haddad

“Penso que foi um encontro institucional, de construção de relação, de pactuação em torno de conversas periódicas”, afirmou. “O presidente deixou claro o respeito que tem pela instituição. Foi uma conversa realmente muito... de alto nível”, desconversou, após ser questionado se os dois haviam discutido sobre a taxa básica Selic.

Segundo uma fonte palaciana afirmou à Reuters, a iniciativa do encontro -- o primeiro entre Campos Neto e Lula desde a posse presidencial -- partiu do presidente do BC, que encaminhou um pedido institucional à Presidência. Lula topou.

O encontro ocorreu após meses de críticas de Lula a Campos Neto e à política monetária do BC, vista pelo governo como rígida e um fator de inibição do crescimento.

A última vez em que Lula e Campos Neto -- nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro -- estiveram reunidos foi em dezembro do ano passado, ainda durante a transição.

Desde então, a relação entre os dois se deteriorou, mas à distância. Lula passou a culpar Campos Neto pelas decisões do BC de manter os juros altos até junho, e foi seguido por boa parte do PT.

A pedido de Haddad, Lula por algum tempo deixou de citá-lo de forma específica, mas recentemente, mesmo depois da primeira decisão do BC de reduzir a taxa -- com voto de desempate de Campos Neto --, o petista voltou a criticá-lo e reclamar dos juros.