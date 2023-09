Médicos do Sudão alertam que cólera e dengue estão se espalhando com conflitos no país

Um sindicato de médicos no Sudão disse que 3.398 casos de dengue foram registrados nos Estados de Al-Qadarif, no do Mar Vermelho, Kordofan do Norte, e Cartumm entre meados de abril e meados de setembro.

“Esses números representam a ponta do iceberg e são muito inferiores aos casos suspeitos em residências e naqueles enterrados sem registro”, afirmou o comunicado.

A nota também citou como fatores agravantes a poluição da água potável proveniente de corpos não enterrados, bem como de resíduos, e a falta de preparação dos serviços de saúde antes da estação das chuvas.

Moradores de al-Qadarif, um Estado oriental que é crucial para a produção agrícola dependente da chuva do Sudão e que faz fronteira com a Etiópia, disseram à Reuters que a dengue, a malária, a cólera e a diarreia estavam se espalhando em parte devido à falta de drenagem da água da chuva, e que as instalações de saúde estavam extremamente superlotadas devido à chegada de pessoas deslocadas de Cartum.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz)