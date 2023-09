México convoca reunião com países latino-americanos sobre aumento da migração

Na terça-feira, a autoridade de migração do governo mexicano disse que havia enviado mais de 260 ônibus e vans para dispersar mais de 8 mil migrantes da cidade de Tapachula, no sul do país, perto da fronteira com a Guatemala.

Um grande número de migrantes tem entrado nos Estados Unidos vindos do México nas últimas semanas, aumentando a pressão sobre o governo Biden para conter o fluxo de pessoas à medida que a corrida eleitoral para a Presidência dos Estados Unidos em 2024 começa a esquentar.

(Reportagem de Raul Cortes)