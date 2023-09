ONS aumenta envio de energia do Nordeste ao Sudeste, mas normalização só ocorrerá em 2024

O ONS adotou uma postura mais conservadora na operação do sistema elétrico após o apagão de 15 de agosto que afetou praticamente todo o país e cujas causas só foram totalmente diagnosticadas mais de um mês depois.

Os envios de energia do Nordeste aos centros de consumo do Sudeste e Sul foram reduzidos de 10 mil MW a cerca de 5 mil MW, situação que tem desagradado geradores eólicos e solares, que dizem ter prejuízos financeiros com a limitação da produção de suas usinas.

O retorno total do intercâmbio Nordeste-Sudeste só ocorrerá em julho de 2024, após a implementação de mais de 500 medidas que visam evitar novas falhas técnicas como as que causaram o apagão do mês passado.

Na minuta do Relatório de Análise de Perturbação (RAP) publicada no início desta semana, o ONS apontou a necessidade de adoção de "centenas" de providências pelos agentes do setor, a fim de evitar que um apagão como esse se repita, e para acelerar o tempo de resposta do sistema nessas ocorrências.

"Hoje já devemos fazer uma flexibilização, mas não voltar a ser o que era antes (do apagão). Vamos buscar um equilíbrio", disse Ciocchi em entrevista exclusiva à Reuters.

A expectativa é que, já com um panorama mais detalhado do apagão, o intercâmbio Nordeste-Sudeste suba para ao menos 7 mil MW.