PF cumpre três mandados de prisão em operação sobre 8 de janeiro

No dia 8 de janeiro deste ano, vândalos apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro incorformados com a derrota dele na eleição presidencial do ano passado invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Os extremistas defendiam o desrespeito ao resultado eleitoral do pleito de outubro, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Bolsonaro.

(Reportagem de Eduardo Simões)