Plenário do Senado contraria STF e aprova projeto de marco temporal para terras indígenas, que segue à sanção

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Senado aprovou e enviou à sanção presidencial nesta quarta-feira o projeto que estabelece o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas, em direção oposta ao posicionamento recente do Supremo Tribunal Constitucional (STF), que rejeitou a tese da data de corte.

A discussão do marco temporal, que normalmente já provocava embates entre a bancada ruralista e defensores dos povos indígenas, acabou contaminada por um conflito maior, em que integrantes do Legislativo, boa parte da oposição, acusam o Judiciário de extrapolar suas prerrogativas e invadir as competências do Congresso.