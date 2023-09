Processo de desinflação está em curso, mas ainda requer política monetária contracionista, diz Campos Neto

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que o processo de desinflação no Brasil está em curso, com queda dos núcleos de inflação e ancoragem das expectativas, mas ainda requer uma política monetária contracionista.

Falando em audiência pública na Câmara dos Deputados, Campos Neto disse que a desinflação no país é "acentuada", com os preços do setor de alimentação caindo com força e arrefecimento da energia, apesar de destacar que o reajuste recente dos custos da gasolina foi o que determinou a alta do IPCA-15 de setembro.