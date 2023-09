Republicanos se enfrentam em segundo debate das primárias sem Trump

Mary Anna Mancuso, estrategista republicana baseada na Flórida, disse que os debates em horário nobre --outro está planejado para novembro-- são raras ocasiões para os candidatos apresentarem seus argumentos a um público nacional, incluindo eleitores em Estados cruciais que recebem as primeiras disputas, como Iowa, New Hampshire e Carolina do Sul.

"Essa é uma das últimas oportunidades que esses republicanos terão para deixar uma marca indelével no eleitorado e fazer a diferença", disse Mancuso, que trabalhou anteriormente na campanha presidencial do senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham.

Mancuso disse que o debate desta semana será especialmente importante para o governador da Flórida, Ron DeSantis.

DeSantis, que era visto em janeiro como o candidato mais provável para derrubar Trump, tem tido um ano tumultuado, com números de pesquisas em queda e duas mudanças na equipe.

No primeiro debate, em 23 de agosto, o governador teve um desempenho estável, mas não chamativo. A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy e o ex-vice-presidente Mike Pence tiveram performances fortes, mas não conseguiram diminuir a vantagem de Trump.

Todos eles estarão no palco novamente nesta quarta-feira, junto do senador Tim Scott, do ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, e do governador da Dakota do Norte, Doug Burgum.