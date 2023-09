Soldado norte-americano Travis King volta para casa após ser expulso da Coreia do Norte

King, de 23 anos, fez uma investida repentina da Coreia do Sul para a Coreia do Norte em 18 de julho, durante uma viagem civil pela fronteira fortemente fortificada, e foi imediatamente preso pelos norte-coreanos.

Os EUA recusaram-se a declará-lo prisioneiro de guerra, apesar do acalorado debate dentro do governo. Por seu lado, a Coreia do Norte parece ter tratado o caso como uma ocorrência de imigração ilegal.

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, afirmou que King disse a Pyongyang que entrou ilegalmente na Coreia do Norte porque estava desiludido com a sociedade desigual dos EUA.

A decisão da Coreia do Norte de expulsar King, publicada pela KCNA, detalhou os resultados finais de uma investigação sobre a sua travessia de fronteira. No mês passado, disse que ele queria refúgio na Coreia do Norte ou em outro local devido a maus-tratos e discriminação racial no Exército dos EUA.

O governo sueco, que representa os interesses dos EUA na Coreia do Norte já que Washington não tem presença diplomática no país, recuperou King na Coreia do Norte e o levou para a China.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA Matthew Miller disse a jornalistas que King foi recebido pelo embaixador dos EUA em Pequim, Nicholas Burns, em Dandong, uma cidade ribeirinha chinesa que faz fronteira com a Coreia do Norte. Miller disse que King voou de lá para Shenyang, também na China, e depois para a Base Aérea de Osan, na Coreia do Sul.