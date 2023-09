Suprema Corte dos EUA se prepara para novo mandato sob questionamentos éticos

Essas revelações têm levantado dúvidas sobre se os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito, que fazem parte da maioria conservadora de 6 x 3 da corte, se recusarão a participar de dois casos pendentes com base em seus laços pessoais com partes envolvidas no litígio.

As preocupações com a ética não vão desaparecer, de acordo com especialistas jurídicos, mesmo que o tribunal, em seu novo mandato, assuma casos que poderiam expandir ainda mais o direito às armas e reduzir a autoridade reguladora das agências federais.

A pergunta usual no início de um mandato é: "Quais são os grandes casos e como o tribunal provavelmente decidirá sobre esses casos?", disse em uma entrevista o juiz federal aposentado Jeremy Fogel, que dirige o Berkeley Judicial Institute da Universidade da Califórnia. "Mas a pergunta sobre a administração do tribunal de seus próprios negócios - não me lembro de ter visto isso no início de um mandato."

A discussão sobre ética tem aumentado a pressão sobre um tribunal que já está enfrentando o declínio da aprovação pública após decisões importantes em seus dois últimos mandatos, impulsionadas por sua maioria conservadora.

O tribunal anulou o reconhecimento do direito constitucional ao aborto, ampliou o direito às armas e rejeitou as políticas de ação afirmativa para admissão em universidades geralmente usadas para aumentar o número de estudantes negros e hispânicos.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos de agosto constatou que apenas 39% dos adultos norte-americanos entrevistados tinham uma opinião positiva sobre o tribunal, abaixo dos 52% de uma pesquisa de junho de 2022 realizada pouco antes da decisão sobre o aborto.