Terremotos atingem supervulcão da Itália e aumentam risco de retirada de habitantes

O local fica do outro lado da baía de Nápoles, de Pompeia, onde milhares de pessoas foram incineradas pelo Monte Vesúvio em 79 d.C. No entanto, é um vulcão muito maior do que o Vesúvio e, se alguma vez explodir com força total, poderá matar milhões de pessoas.

Os especialistas afirmam que não há ameaça iminente de erupção, mas Giuseppe De Natale, ex-chefe do observatório do Vesúvio no Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), pediu verificações urgentes nos edifícios após a repetida atividade sísmica que está elevando o solo em 1,5 cm por mês.

Falando em caráter pessoal, De Natale disse que a última vez que Campi Flegrei sofreu uma explosão de terremotos semelhante, na década de 1980, cerca de 40 mil pessoas foram temporariamente retiradas da vizinha Pozzuoli. Atualmente, a cidade tem uma população de mais de 80 mil habitantes.

"Atualmente, acredito que o risco mais imediato seja o sísmico. Mas está claro que também é preciso considerar a possibilidade de uma erupção", disse ele à Reuters.

Ele disse que, se houver uma erupção, será uma erupção freática ou de explosão de vapor -- que geralmente são relativamente fracas e desprovidas de novo magma -- pelo menos inicialmente.

Não houve sinais de danos estruturais na área após o tremor desta quarta-feira.