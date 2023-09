Trump não comparecerá em debate republicano e fará discurso para trabalhadores em Michigan

Em um discurso apresentado por um fornecedor de automóveis não sindicalizado, Trump deve criticar as políticas econômicas de Biden e alertar que a adoção de veículos elétricos pelo líder democrata levará à perda de empregos na indústria automobilística.

A decisão de Trump e Biden de se inserirem em uma disputa crescente entre membros de sindicatos e as três maiores montadoras de automóveis dos EUA destaca a importância que os dois dão à garantia do apoio dos eleitores da classe trabalhadora em Michigan e em outros Estados que estão entre os fiéis da balança na disputa presidencial do próximo ano.

Com suas visitas a Michigan, Biden e Trump "estão dizendo que não podem vencer sem essa classe trabalhadora ampla e um tanto amorfa", disse Robert Bruno, professor de relações trabalhistas e empregatícias da Universidade de Illinois.

Trump, que parece estar no caminho certo para conquistar a indicação do Partido Republicano e desafiar Biden para a Presidência, perdeu em Michigan na eleição de 2020 por cerca de 154 mil votos, um dos três Estados do Cinturão da Ferrugem, junto com Pensilvânia e Wisconsin, que o ex-presidente conquistou em 2016, mas perdeu em 2020.

Na terça-feira, Biden se juntou a um piquete nos arredores de Detroit com membros do sindicato United Auto Workers (UAW) em greve, apoiando sua reivindicação por um aumento salarial de 40%. O presidente do grupo, Shawn Fain, chamou a visita de Biden de "momento histórico" e agradeceu seu apoio.

O evento de Trump, por outro lado, será realizado em um fornecedor de automóveis não sindicalizado chamado Drake Enterprises, e os líderes do UAW não estarão envolvidos. Trump tem procurado criar uma barreira entre a liderança sindical e os trabalhadores comuns, argumentando que protegeria melhor seus empregos e aumentaria os salários em um segundo mandato.