Várias centenas de combatentes de Wagner retornam à Ucrânia com impacto limitado, diz Kiev

Desde que o chefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi morto em 23 de agosto, quando um jato particular em que viajava caiu em circunstâncias inexplicáveis, o Kremlin tem procurado colocar o grupo sob controle estatal mais rígido. Blogueiros militares russos informaram que alguns combatentes de Wagner estão retornando à Ucrânia.

"Registramos a presença de um máximo de várias centenas de combatentes da antiga Wagner PMC (empresa militar privada)", disse Serhiy Cherevatyi, porta-voz do comando militar do leste.

Ele acrescentou que os combatentes de Wagner estão espalhados em diferentes lugares, não fazem parte de uma única unidade e não têm impacto significativo.

"Eles não constituem nenhuma força integral, sistemática e organizada", disse Cherevatyi. "Como eles dizem, o jogo acabou. Esses são remanescentes patéticos, nada de bom os espera aqui."

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak afirmou que Wagner não existe mais.

"Hoje, há apenas ex-militantes do grupo terrorista que se espalharam em todas as direções", escreveu ele no X, anteriormente conhecido como Twitter.