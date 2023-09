Vítimas marcham até Roma para exigir "tolerância zero" a abusos na igreja

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um grupo de vítimas de abuso da Igreja Católica e seus defensores pediram ao papa Francisco nesta quarta-feira que imponha "tolerância zero" contra o abuso sexual clerical, após concluirem uma peregrinação de seis dias a Roma carregando uma grande cruz de madeira.

Os viajantes caminharam 130 quilômetros ao longo do último trecho da Via Francigena, uma trilha medieval que liga Canterbury, na Inglaterra, a Roma, antes de uma importante reunião de cúpula do Vaticano sobre o futuro da Igreja, que começa na próxima semana.

A peregrinação "mostra a determinação dos sobreviventes de vir para entregar sua mensagem ao papa Francisco... de que deve haver uma lei universal da igreja de tolerância zero", disse o advogado norte-americano Timothy Law, cofundador da Ending Clergy Abuse (ECA).