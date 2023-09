Barroso assume presidência do STF com aceno ao Congresso e promessa de harmonia entre Poderes

De perfil progressista e conciliatório, Barroso inicia seu mandato à frente da corte na intenção de amenizar os atritos institucionais. E não será a primeira tentativa do magistrado. Foi sob sua supervisão, por exemplo, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que foi criada uma comissão de transparência em meio a ataques infundados ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas por parte do então presidente Jair Bolsonaro, abrindo o grupo para a participação de representantes do Exército.

No início da semana, Barroso já havia declarado que iria priorizar, durante seu período à frente da corte, o aperfeiçoamento da segurança jurídica para colaborar na atração de investimentos e geração de emprego. Também afirmou que pretende atuar no combate à criminalidade e à desigualdade social.

O ministro reafirmou sua intenção nesta quinta, e explicou que pautará sua atuação em três grandes eixos: aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil; melhorar a interlocução com a sociedade; e aperfeiçoar o relacionamento do tribunal: "o Judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade".

Nascido em 1958 em Vassouras (RJ), Barroso chegou ao Supremo em 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Desde então, relatou temas de destaque, caso de processo sobre o piso nacional da enfermagem, o Fundo do Clima e ação que tratava da proteção de povos indígenas contra a invasão de suas terras. Também relatou as execuções penais de condenados no chamado mensalão.

Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde também fez doutorado e leciona Direito Constitucional, Barroso tem mestrado pela Universidade de Yale (EUA), e pós-doutorado na Universidade de Harvard (EUA).

Ainda como advogado, Barroso participou de importantes julgamentos da corte em casos como o da defesa da Lei de Biossegurança, do reconhecimento das uniões homoafetivas e da interrupção da gestação em caso de feto anencéfalo.