Biden deve alertar em discurso que Trump e seu movimento ameaçam democracia dos EUA

Por Jeff Mason

PHOENIX (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um discurso nesta quinta-feira alertando que o país enfrenta uma ameaça à sua democracia, em um ataque ao republicano Donald Trump e seus aliados antes de eleição de 2024, que provavelmente será uma revanche entre os dois.

Os comentários de Biden em Phoenix, no Estado do Arizona, também honrarão o legado do falecido senador John McCain, o candidato presidencial republicano em 2008, que morreu em 2018. Biden e McCain permaneceram amigos apesar das profundas divergências políticas.