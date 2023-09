Bolívia enfrenta escassez de água conforme onda de calor no inverno provoca seca

LA PAZ (Reuters) - Uma seca prolongada na Bolívia e um dos invernos mais quentes já registrados ameaçam deixar partes do país sul-americano sem água, inclusive na cidade de El Alto, a cerca de 4 mil metros de altitude acima do nível do mar.

As mudanças climáticas estão afetando as geleiras dos Andes bolivianos, que fornecem água doce às regiões úmidas, nascentes e barragens circundantes, e os moradores de El Alto, situada acima de La Paz, agora só conseguem ter acesso à água em determinadas horas do dia.

Bertha Apaza, uma moradora, disse que o calor extremo era um sinal claro das mudanças climáticas que obrigaram a cidade a racionar o uso da água.