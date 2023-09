BYD programa pedra fundamental de fábrica na Bahia para 9 de outubro

A nova versão, Dolphin Plus, deve representar 15% das vendas da companhia no país, afirmou um executivo da BYD, afirmando que o carro tem bateria de 60 quilowatts/hora (Kwh), que permitem autonomia de cerca de 420 quilômetros, e preço de 179,8 mil reais, próximo de utilitários (SUVs) a combustão atualmente vendidos no país.

Baldy afirmou que a BYD tem no momento 35 lojas abertas no Brasil e outras 65 em construção. Segundo ele, a fábrica será aberta com uma capacidade de produção de 150 mil carros por ano que será atingida gradualmente.

Essa expansão na rede de lojas deve incentivar a empresa a ampliar importações de veículos para o Brasil em 2024, disse Baldy.

Segundo o executivo, o governo federal até agora não conversou com a companhia sobre a prometida imposição de alíquota de 35% de Imposto de Importação sobre carros elétricos. "O governo até agora tem manifestado total comprometimento em incentivar os investimentos", disse Baldy.

Atualmente, carros elétricos têm tarifa zero do imposto e a BYD e rivais, como a também chinesa GWM, têm se aproveitado dessa isenção para ampliar suas operações no Brasil. Em meados do mês, o secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento (MDIC), Uallace Moreira, afirmou à Reuters que a isenção do imposto será extinta em medida a ser anunciada "em breve", atendendo pleito de montadoras tradicionais representadas pela Anfavea.

O plano da BYD, que programa investimento de 3 bilhões de reais no país, incluindo os gastos com o complexo fabril de Camaçari e novos modelos, prevê seis a oito veículos sendo fabricados na Bahia, incluindo um híbrido flex plug in, disse Baldy.