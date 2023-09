Câmara dos EUA realizará primeira audiência sobre inquérito de impeachment contra Biden

Por Makini Brice e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, liderada pelos republicanos, realizará sua primeira audiência, nesta quinta-feira, em seu inquérito de impeachment contra o presidente democrata Joe Biden, dois dias antes do prazo final do Congresso para evitar uma paralisação do governo.

É improvável que a audiência do Comitê de Supervisão da Câmara revele novas informações sobre os laços financeiros de Biden com seu filho Hunter Biden, de 53 anos, que buscou uma série de empreendimentos comerciais internacionais enquanto lutava contra o vício em drogas e álcool.