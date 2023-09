Candidato de oposição da Turquia se apresenta como chance para derrotar Erdogan

Ao apresentar seus planos para desafiar o líder veterano do CHP, Kemal Kilicdaroglu, Ozel também disse que iria estender a mão e resolver os problemas dos eleitores que até agora rejeitaram o partido secularista de centro-esquerda.

“Nosso objetivo é reconstruir as esperanças, a fé e o senso de confiança destruídos entre as 25 milhões de pessoas que votaram em nós”, disse Ozel à Reuters, duas semanas depois de anunciar sua candidatura para desafiar Kilicdaroglu pela liderança do CHP.

Criado pelo fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Ataturk, o CHP sempre lutou para ir além das suas bases secularistas e chegar aos conservadores.

"Nosso objetivo é quebrar esse teto de vidro invisível de 25%. Queremos fazer isso sendo nós mesmos e determinando nossa própria posição", afirmou, dizendo que pretendia restaurar a identidade social-democrata de esquerda do partido.

O CHP obteve 25% dos votos nas eleições parlamentares de maio, enquanto Erdogan, que manteve o poder através do seu amplo apelo aos eleitores conservadores e nacionalistas, confortavelmente derrotou Kilicdaroglu no segundo turno da eleição presidencial.

(Reportagem de Nevzat Devranoglu e Birsen Altayli)