Casas e ruas são inundadas após nova tempestade atingir região central da Grécia

"O helicóptero particular, do tipo A-109, estava a caminho da cidade de Volos com pelo menos uma pessoa a bordo", disse uma autoridade da aviação civil à Reuters.

Mais de 250 pessoas foram retiradas da área desde a chegada da tempestade Elias na tarde de quarta-feira, informou o Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, acrescentando que até o momento havia recebido 1.200 pedidos de ajuda.

A tempestade atingiu Volos com uma chuva tão forte que os níveis de água na cidade e em seus subúrbios subiram rapidamente em poucas horas. Um riacho próximo transbordou, aumentando a inundação.

O prefeito de Volos disse que, na noite de quarta-feira, as quedas de energia causadas pela tempestade e pelas inundações deixaram 80% da cidade na escuridão. As autoridades impediram a circulação de todos os veículos nas estradas.

"As pessoas não aguentam mais isso. Não consigo entender a fúria da natureza. Protejam-se", disse o prefeito Achilleas Beos, pedindo às pessoas que fiquem em casa.

Nesta quinta-feira, a tempestade havia se deslocado em direção à ilha de Evia e alguns vilarejos no norte de Evia receberam ordens de retirada, informou a TV estatal ERT.