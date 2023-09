Cenário externo explica majoritariamente dinâmica de indicadores no Brasil, diz Galípolo

(Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que a dinâmica dos indicadores econômicos no Brasil pode ser explicada majoritariamente pelo cenário externo e que a expectativa sobre a taxa de juros nos Estados Unidos é a principal variável a ser analisada no momento.

Falando em evento do Diálogos Prospectiva, Galípolo ainda afirmou que o Brasil reúne vantagens comparativas que geram interesse para investimentos quando comparado a seus pares e que o país pode oferecer uma transição energética e ecológica com menos custos.